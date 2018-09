Ucrânia está a negociar novo acordo com o FMI

A Ucrânia está a negociar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que vai substituir o actual programa de assistência de 17,5 mil milhões de dólares, afirmou o presidente ucraniano, Petro Poroshenko, esta sexta-feira, 14 de Setembro.





O país não precisaria de financiamento externo "se não tivéssemos de pagar as dívidas antigas", afirmou Poroshenko, citado pela Reuters , num evento em Kiev.

Um novo acordo entre a Ucrânia e o FMI pode dar mais margem de manobra ao país, numa altura em que se debate com a implementação de algumas das condições impostas pelo acordo actual e com o pagamento das dívidas.

O FMI e os aliados ocidentais têm injectado milhares de milhões de dólares no país desde 2014 e depois de a anexação da Crimeia pela Rússia ter atirado a Ucrânia para uma crise. O primeiro pacote de ajuda de 17,5 mil milhões de dólares também acabou por ficar congelado desde Abril de 2017, devido a um abrandamento das reformas económicas definidas no acordo.

Iryna Lutsenko, representante do presidente, não avançou quais são os termos do novo acordo ou quando é que este poderá ser implementado. A responsável também não esclareceu se o governo concordou com o aumento dos preços do gás natural, outras da condições chave no acordo actual. Contudo, considera que as negociações para um novo acordo são um sinal positivo.

"Isto significa que o FMI aprecia as reformas, o ritmo, os resultados das reformas aplicadas no âmbito do programa e o fundo está preparado para nos oferecer outro programa", disse Iryna Lutsenko à margem do mesmo evento em Kiev.