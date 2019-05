UE "100% contra" quotas nas importações automóveis

No mesmo dia em que Trump se demonstra confiante no desenrolar das negociações comerciais com o Japão, os líderes da UE deixam claro que a imposição de quotas sobre as importações de automóveis europeus pelos Estados Unidos não será aceite como uma opção válida pela Europa.

Os Estados Unidos têm vindo a ameaçar com a imposição de tarifas sobre importações do setor automóvel europeu. Uma segunda hipótese para limitar estas importações é a definição de quotas – algo que é veementemente rejeitado pelos líderes do bloco europeu.





"Isso é algo acerca do qual estamos completamente contra", afirmou esta segunda-feira, 27 de maio, a ministra do comércio sueca, Ann Linde, à entrada de um encontro em Bruxelas com os seus pares, onde serão debatidas as negociações com os Estados Unidos relativamente às tarifas industriais e à ameaça de Donald Trump de impor direitos aduaneiros adicionais sobre as importações de automóveis.