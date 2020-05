UE angaria 7,4 mil milhões para tratamento à Covid-19 e fica perto da meta

Today, the world showed extraordinary unity for the common good.

We have raised €7.4 billion ($8 billion) from donors worldwide during the Coronavirus #GlobalResponse pledging event.

The pledging marathon will continue. #UnitedAgainstCoronavirus https://t.co/2BJoJeS9pZ — European Commission #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 4, 2020

Thank you for supporting the Coronavirus Global Response #UnitedAgainstCoronavirus #StrongerTogether pic.twitter.com/kO7bvYSx5j — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 4, 2020

Como salienta, em comunicado , a instituição liderada por Ursula von der Leyen, a Comissão entra para esta resposta global com 1,4 mil milhões de euros. Mil milhões de euros em garantias e 400 milhões de euros em garantias a empréstimos concedidos através da revisão das prioridades dos programas Horizonte 2020, RescEU e do Instrumento de Apoio de Emergência.A instituição comunitária sublinha que este é um "sólido ponto de partida" para "reunir um financiamento significativo" destinado a desenvolver "diagnósticos, tratamentos e vacinas contra o coronavírus". O montante que for recolhido no âmbito da angariação de fundos será depois canalizado para estes objetivos através de organizações internacionais."Hoje o mundo demonstrou uma unidade extraordinária pelo bem comum. Governos e organizações de saúde globais juntaram forças contra o coronavírus. Com tal compromisso, estamos no caminho certo para desenvolver, produzir e utilizar uma vacina para todos", regozijou-se Von der Leyen salvaguardando, contudo, que este passo representa "apenas o início" de um longo processo, pelo que a maratona na angariação de verbas vai prosseguir.Esta iniciativa surgiu em resposta a um apelo da Organização Mundial de Saúde (OMS) no sentido do reforço da cooperação global de maneira a acelerar o processo de busca de uma vacina e tratamentos para a Covid-19.Os doadores poderão continuar a contribuir, sendo que podem escolher alocar a sua ajuda à prioridade que considerarem mais premente entre "testar, tratar ou prevenir".António Costa, primeiro-ministro português, revelou ao início do dia que Portugal iria participar na angariação com 10 milhões de euros. Sabe-se já que os maiores doadores a participar nesta iniciativa foram a França (1,5 mil milhões de euros) e a África do Sul (1,1 mil milhões de euros).Ao nível das doações privadas, a Fundação Bill e Melinda Gates contribuiu com 100 milhões de euros.Os Estados Unidos não participaram no evento, porém, esta segunda-feira, o Departamento de Estado norte-americano emitiu uma nota em que elogia o esforço da UE para "mobilizar recursos" para o fim último de acabar com a pandemia.