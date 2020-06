UE avança para a compra antecipada de vacinas contra covid-19

A União Europeia vai utilizar um fundo de emergência de 2,4 mil milhões de euros para realizar a compra antecipada de vacinas em desenvolvimento contra o novo coronavírus, seguindo o exemplo americano, que já começou a negociar com empresas farmacêuticas.

O chamado Instrumento de Apoio a Emergências (ESI na sigla inglesa) vai ser utilizado também para aumentar a capacidade de produção na Europa, adianta a Reuters, respondendo à preocupação europeia de poder não ter doses suficientes para vacinar perto de 450 milhões de pessoas.

Temendo não ter acesso rápido à vacina, fontes comunitárias assinalam que é necessário assumir maiores riscos financeiros com esta medida, mesmo que signifique perder dinheiro, dado que muitas das vacinas que estão em estudo não vão chegar à etapa final de desenvolvimento.



Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 114 vacinas em fase de avaliação, sendo que dez estão já a ser testadas em seres humanos. A corrida pela obtenção de uma vacina capaz de travar a propagação do coronavírus acrescentou 205 mil milhões de dólares ao valor de mercado de todas as farmacêuticas a concurso, cotadas em bolsa, desde o início do ano.