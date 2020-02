UE e Reino Unido de novo em rota de colisão. Boris pode abandonar negociações em junho

No mandato de negociações com a UE divulgado hoje pelo Reino Unido, o executivo liderado por Boris Johnson ameaça abandonar as negociações, caso não existam progressos até junho e repete que não se vai alinhar com as regras europeias.

O executivo do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou um mandato negocial nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, em que dizia que poderia abandonar as negociações com a União Europeia até junho, caso as "linhas gerais" de um acordo não estivessem definidas até então.



No documento divulgado pode ler-se que "o Governo espera que as linhas do acordo sejam claras" até junho, para depois ter o acordo concluído até setembro. Caso isso não aconteça, o mandato diz que o Reino Unido terá de "repensar" se quer continuar a focar-se nas negociações com a União Europeia, ou se prefere definir "os preparativos internos" para chegar ao final do período de transição do Brexit com tudo definido.





Depois de ter deixado a União Europeia, de forma oficial, a 31 de janeiro deste ano, o Reino Unido está no chamado período de transição do divórcio, que dura até dezembro de 2020. Esta fase de transição define que o Reino Unido continua a ter de cumprir as regras comunitárias, mas perde o direito de voto nas instituições europeias.