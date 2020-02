UE espera fechar "mini acordo" comercial com os EUA

Segundo o comissário europeu do Comércio, este acordo pode explorar as possibilidades no que toca a reduzir os obstáculos administrativos para as trocas comerciais no setor agrícola.

Phil Hogan, comissário europeu do Comércio e responsável pelas negociações comerciais com os EUA, avançou ao Financial Times que espera conseguir fechar um "mini acordo" com os Estados Unidos, agora que vê uma janela de oportunidade.





"Eles (os Estados Unidos) deram-nos 30 dias de suspensão das tarifas sobre os produtos da Airbus, o que nos dará a oportunidade de fazer algum tipo de acordo", disse, considerando que "estamos num ponto melhor agora do que há umas semanas… Com boa vontade política de ambas as partes podemos fazer muito num curto período de tempo".



Este acordo, ainda segundo Hogan, pode explorar as possibilidades no que toca a reduzir os obstáculos administrativos para as trocas comerciais no setor agrícola, embora, ressalve, sem comprometer os padrões de qualidade e segurança da União Europeia.



Uma redução das tarifas sobre os bens industriais também está em cima da mesa, assim como a criação de critérios internacionais no que toca às novas tecnologias. Independentemente do conteúdo, o responsável pelo comércio da UE assegura que vai ser privilegiada a substância sobre a velocidade.

Bruxelas e Washington têm vindo a divergir em relação aos subsídios concedidos pela União Europeia à francesa Airbus, que são vistos pelos americanos como concorrência desleal à Boeing – uma discussão que dura há cerca de uma década mas que ganhou um novo fôlego depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter assinado um acordo comercial de fase um com a China em dezembro, altura em que voltou a concentrar as atenções no bloco europeu.