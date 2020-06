UE pode deixar americanos de fora quando fronteiras abrirem em julho

A União Europeia poderá decidir manter as restrições à entrada de norte-americanos na próxima reunião, onde vão ser discutidos os novos limites à circulação decorrentes da pandemia, avança a Bloomberg, depois do The New York Times ter levantado esta hipótese na terça-feira.





Representantes dos 27 Estados membros vão encontrar-se esta quarta-feira, 24 de junho, para debater os critérios que vão limitar as viagens não-essenciais a partir do dia 1 de julho. Um dos critérios que poderá ser avançado é o da reciprocidade, o que significaria que os cidadãos dos Estados Unidos não seriam autorizados a entrar em território europeu, uma vez que têm em vigor a mesma restrição no sentido contrário.