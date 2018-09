UE propõe reforma da OMC para acomodar Trump e combater vantagem da China

A Comissão Europeia apresentou um conjunto de ideias com vista à reforma da Organização Mundial do Comércio. Apesar de não o referir explicitamente, Bruxelas quer manter os Estados Unidos na organização e limitar as vantagens competitivas da China.

A União Europeia (UE) considera que a Organização Mundial do Comércio (OMC) precisa ser reformada e apresentou esta terça-feira, 18 de Setembro, um conjunto de propostas nesse sentido.





As propostas divulgadas pela Comissão Europeia visam acomodar os interesses dos Estados Unidos de forma a manter o país na organização multilateral e combater distorções de mercado que garantem vantagens competitivas a países como a China.