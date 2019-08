UE quer ouvir propostas "realistas e aceitáveis" de Johnson sobre o Brexit

O presidente do Conselho Europeu mostrou-se "disposto a ouvir" as propostas do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para um acordo acerca do Brexit, desde que sejam "realistas e aceitáveis para todos os Estados membros, incluindo a Irlanda".

"Espero que Johnson não queira passar à história como o Sr. Não Acordo", disse o presidente do Conselho Europeu à imprensa, um dia antes de se reunir pela primeira vez com o líder britânico, à margem da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados (G7), que começa este sábado, 24 de agosto, em Biarritz, no sudoeste de França.

Donald Tusk, que deixará o cargo no final de outubro, no qual será substituído pelo belga Charles Michel, reiterou que escutará as propostas de Johnson "se e quando o Governo do Reino Unido estiver pronto para colocá-las na mesa".

Tusk recordou que Johnson será o terceiro primeiro-ministro britânico com o qual aborda o Brexit salientando que não está disponível para colaborar numa saída sem acordo do Reino Unido da união Europeia, prevista para 31 de outubro.







Johnson, que se estreia numa reunião do G7, será um dos grandes protagonistas do fim de semana em Biarritz, com uma agenda carregada que inclui encontros com o presidente norte-americano, Donald Trump, além da reunião com Tusk.