UE rasga "orçamento finlandês" que cortava fundos para Portugal

Os líderes europeus estão de acordo em discordar sobre o montante do próximo orçamento de longo prazo da União Europeia e em (quase) sintonia quanto ao compromisso ambiental de chegar a 2050 numa situação de neutralidade carbónica. Assim se resume o primeiro de dois dias do Conselho Europeu que termina esta sexta-feira, em Bruxelas.





Já passava da meia-noite na capital belga quando os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia – Boris Johnson não compareceu por se realizarem eleições no Reino Unido, tendo sido representado por Charles Michel, líder do Conselho – saíram do demorado jantar de trabalho que pôs fim a um dia que produziu resultados.





Havia dois objetivos principais definidos à partida: chegar a acordo sobre o próximo quadro financeiro plurianual (QFP, 2021-27) da UE e firmar o compromisso de, até 2050, ser atingida uma situação de neutralidade carbónica.





As conclusões do Conselho permitem confirmar que depois de discutidas as principais questões relacionadas com o QFP, os 27 Estados-membros decidiram pedir ao presidente do Conselho e também primeiro-ministro belga, Charles Michel, que inicie conversações bilaterais com as capitais europeias com vista a um acordo final sobre a matéria.





À saída do encontro, o primeiro-ministro português foi mais claro. "Diplomaticamente foi morta a proposta finlandesa", disse António Costa realçando a importância de se "evitar a todo o custo" atrasos para assegurar uma "transição suave entre o atual (termina no final de 2020) e o próximo quadro".





Em causa estava a proposta da presidência rotativa da UE, atualmente detida pela Finlândia, que assentava numa 1,07% do rendimento nacional bruto (RNB) de cada Estado-membro. Proposta muito abaixo dos 1,16% defendidos por António Costa e também dos 1,11% propostos pela Comissão Europeia. É ainda bastante inferior à contribuição de 1% do RNB que financiou o QFP em vigor (mas incluindo o Reino Unido).





(Notícia em atualização)