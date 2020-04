UE unânime sobre necessidade de fundo de recuperação, agora falta o mais difícil

Após mais de quatro horas de reunião, a quarta dos líderes europeus por videoconferência neste contexto de pandemia, houve maior convergência dos Estados-membros sobre o modelo, e respetiva dimensão, que a resposta da UE à crise deve assumir. Sendo ainda cedo para falar de valores definitivos, o primeiro-ministro, António Costa, já pôs de parte o pior cenário: "Já sabemos que não será uma fisga, agora é preciso saber se é uma pressão de ar ou mesmo uma bazuca".A Comissão Europeia aponta a 1,5 biliões de euros e o Banco Central Europeu, cuja presidente, Christine Lagarde, disse que no pior cenário a economia da UE pode ter uma quebra de 15% em 2020 , considera que serão necessários 1,6 biliões. "Será algo com grande robustez", antecipa já um agora mais otimista António Costa.O governante português fez questão de sublinhar que "houve unanimidade" acerca da necessidade de tal fundo de retoma, assim como sobre o recurso à emissão de dívida pela Comissão para o financiar. Isto significa que, sem necessidade de mexer nos tratados, o órgão executivo comunitário poderá, com base no artigo 122, colocar dívida apoiada em garantias dos Estados-membros, o que replica o método usado no programa SURE destinado a subsidiar salários.



O diabo está nos detalhes

Todavia, como diz o adágio, o problema está nos detalhes. "Como sempre os detalhes são essenciais. Falta saber quando é que o temos disponível, qual o montante, em que condições temos acesso e como se distribuirá", disse o primeiro-ministro na conferência de imprensa realizada depois da cimeira.

Mas como realçou o próprio António Costa, "a grande questão está em saber como é que esse fundo de recuperação vai financiar cada um dos Estados-membros".



O governante português confirmou a divisão entre uma "grande maioria" de países, que defende um financiamento via subvenções (grupo onde se inclui Portugal), e o bloco de quatro Estados, liderado pela Holanda, a que se juntam ainda, segundo apurou o Negócios, Suécia, Dinamarca e Áustria, que prefere a concessão de empréstimos (faltando saber com que taxa de juro e maturidades). A meio caminho, numa posição conciliadora, surgem países (com a Alemanha à cabeça) que preconizam uma combinação das outras duas modalidades.



A hipótese de o acesso ao fundo de recuperação ficar condicionado à contração de empréstimos é sobretudo rejeitada por Itália, que além de ser o país mais atingido pela pandemia detém a segunda maior dívida pública da Zona Euro (135%), pelo que está numa posição especialmente vulnerável num cenário de reforço do endividamento. Já a atribuição de meios financeiros a fundo perdido tem forte oposição da Holanda, que rejeita qualquer tipo de partilha de riscos que envolva transferências entre Estados-membros.



É por isso mesmo que a posição da chanceler alemã, Angela Merkel, em quem Costa viu uma "postura aberta e construtiva", deverá ser decisiva para desbloquear o processo, fazendo vingar a tal combinação entre subvenções e empréstimos numa espécie de ponte entre o que Roma e Haia pretendem.



Fundo de recuperação só em 2021

Não obstante a "grande coincidência de pontos de vista" que Costa detetou neste Conselho Europeu, o primeiro-ministro não acredita que até 6 de maio possa haver acordo sobre a forma de distribuição de dinheiro pelos Estados-membros, o que, com grande probabilidade, atira um eventual acordo definitivo sobre a matéria para a cimeira de 18 e 19 de junho.



"Espero que possamos chegar ao verão com um acordo político sobre o QFP e o fundo de recuperação", disse António Costa. E como o próximo QFP deve entrar em vigor a 1 de janeiro de 2021, o fundo de recuperação não estará acessível antes dessa altura.



Executar o fundo de retoma através do orçamento de longo prazo da UE tem como mérito ulterior superar o impasse na negociação do próximo quadro financeiro, processo há muito bloqueado devido às divergências sobre a ambição das contribuições nacionais para a sua constituição.



Um documento técnico da Comissão a que o Negócios teve acesso, mostra que a instituição liderada por Ursula von der Leyen quer cortar a sua proposta assente em 1,1% da riqueza europeia - recusada pelos países da coesão -, o que facilitará a sua aprovação, apostando na reafetação de instrumentos que já existem (tais como o InvestEU, agora denominado RecoverEU) para a resposta ao choque económico:

Na cimeira ficou ainda decidido que este instrumento temporário terá uma duração de dois a três anos e ser "coerente" com as novas prioridades da UE, designadamente a transição digital, o combate às alterações económicas e uma estratégia industrial que reforce a autonomia do bloco europeu.



Pacote de 540 mil milhões disponível a 1 de junho

Para fazer face às necessidades mais imediatas decorrentes da crise económica e social que atravessa o continente, os líderes europeus aprovaram ainda o pacote de 540 mil milhões tirado a ferros no Eurogrupo de há duas semanas. Trata-se das redes de proteção ao emprego (SURE), empresas, sobretudo PME (através do BEI), e Estados (com recurso à linha de crédito cautelar do MEE).



Nas conclusões do presidente do Conselho (desta feita não houve conclusões da cimeira atribuíveis ao conjunto dos Estados-membros), é referido que os 27 deram indicação para que todas as medidas desse pacote devem estar operacionais no próximo dia 1 de junho. António Costa aproveitou para frisar que essas medidas "não estão sujeitas a qualquer tipo de condicionalidade, programa de ajustamento ou troika".



Neste Conselho Europeu foram também aprovadas as orientações apresentadas pela Comissão Europeia com vista a uma estratégia coordenada de desconfinamento e ainda as linhas que deverão nortear a resposta comunitária no caso de surgir uma segunda vaga da pandemia.

(Notícia atualizada pela última vez às 20:00)