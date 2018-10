16:05

Costa: forma para baixar custo da energia ainda está a ser discutida

Na primeira intervenção da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins começou por fazer uma avaliação positiva dos três anos de geringonça, falando num "percurso em que se vive melhor porque há mais salário, mais pensões ou mais apoio social".



"E a direita só vem aqui trazer casos. Nós queremos falar do país", lamentou.



Catarina Martins adoptou um tom cordato e amigável para se dirigir ao Governo numa fase em que está ainda em discussão o próximo Orçamento, sem grandes reivindicações e nenhumas críticas. Ainda assim, e sem pedir já medidas específicas, a líder bloquista recordou o compromisso do executivo socialista com a redução da factura energética, defendendo que são necessárias medidas "para começar a aproximar o preço da electricidade à média da União Europeia, ou seja, baixar a factura energética".





Numa aparente demonstração de que as discussões em torno do OE correm de feição, o primeiro-ministro fez questão de notar ter "dificuldade em não acompanhar o seu sorriso". Contudo, António Costa não se comprometeu para já com nenhuma medida concreta, comprometendo-se apenas que haverá uma "boa medida que nos permita continuar a reduzir o custo da energia".



António Costa admitiu que será preciso continuar a discutir, em sede parlamentar durante a discussão do Orçamento na especialidade, a medida ideal para garantir a diminuição do custo da energia.