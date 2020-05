Um aluno por secretária e horários reduzidos: as novas regras do regresso às aulas

As orientações enviadas às escolas para o regresso do 11º e 12º ano recomendam um aluno por carteira e intervalos curtos dentro da sala de aula. Horários concentrados entre as 10h e as 17h. Diretores temem que não haja condições em todas as escolas.

As aulas presenciais para os alunos do 11º e do 12º ano são retomadas a 18 de maio e, para isso, o Ministério da Educação enviou uma série de recomendações às escolas.





Funcionamento preferencial entre as 10 horas e as 17 horas, com horários desfasados, redução ou eliminação das pausas, a concentração de horários de manhã ou de tarde para evitar deslocações, ou a distribuição de apenas um aluno por secretária são algumas das orientações dadas a conhecer pelo Diário de Notícias.