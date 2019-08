Bruxelas "celebra" um ano de Grécia sem troika

A Comissão Europeia fez questão de assinalar o aniversário de um ano da conclusão do programa de ajustamento da Grécia.



Como exemplo, a Comissão refere o desemprego que caiu para 17,6% em abril de 2019. "Apesar de ainda ser uma taxa inaceitavelmente alta, é a primeira vez que o indicador está abaixo dos 18% desde julho de 2011", argumenta a Comissão, referindo que a taxa de desemprego chegou a estar perto dos 30% em 2013.



A mensagem para o futuro é clara: as autoridades gregas têm de continuar a "focar-se na resolução total das consequências económicas e sociais dos anos da crise".

Ainda assim, o risco mantém-se: a dívida pública da Grécia corresponde a quase o dobro do PIB do país (181% em 2018), mantendo-se como a maior da Zona Euro.

A justificar esta queda dos juros das dívidas soberanas no mercado secundário esteve inicialmente (no início deste ano) a expectativa de que a desaceleração da economia europeia fosse obrigar o Banco Central Europeu (BCE) a baixar os juros e/ou a aplicar mais medidas de estímulos. Isso ficou mais visível quando o BCE decidiu em março lançar uma nova linha de empréstimos "baratos" à banca (TLTRO III). Mais tarde, prolongou ainda mais o horizonte em que prevê que os juros diretores se mantenham em níveis historicamente baixos.Contudo, nos últimos meses, com o agravamento da disputa comercial entre os EUA e a China, a desaceleração da economia deu lugar ao risco de recessão, o que afastou cada vez mais os investidores de ativos de risco e os aproximou de ativos de refúgio, como as obrigações soberanas, cujo risco de incumprimento tende a ser inferior. Esse risco de recessão levou à reação da política monetária com a maior parte dos bancos centrais a baixar juros. A Fed já o fez em julho e a expectativa é que o BCE o faça em setembro.O enquadramento externo terá sido determinante para a queda dos juros na Grécia, mas as evoluções internas também tiveram o seu papel. Desde logo, o Governo grego continuou sujeito à monitorização apertada das instituições europeias e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que continuam a visitar Atenas a cada trimestre e a divulgar relatórios sobre a execução das medidas já programadas, o que dá confiança aos investidores de que o país continuará a cumprir os compromissos.A isto acresce o resultado das eleições realizadas no início de julho: a vitória dos conservadores da Nova Democracia, sob a liderança de Kyriakos Mitsotakis, com maioria absoluta, foi recebida com otimismo por parte dos mercados com os juros a reagirem em queda.Além disso, recorde-se que o acordo alcançado no Eurogrupo que permitiu a "saída limpa" da Grécia, sem nenhum programa cautelar, incluiu uma tranche para os cofres gregos que reforçou a almofada financeira e ainda uma extensão de dez anos dos prazos de pagamento dos empréstimos. Estas duas medidas permitem melhorar a capacidade da Grécia de reembolsar a dívida nos próximos anos, afastando o cenário de incumprimento que esteve na mente dos investidores durante os anos da crise das dívidas soberanas da Zona Euro.