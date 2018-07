Um debate para testar a (des)união da geringonça

08:00

Debate do estado da Nação

Calhou em sorte que o terceiro debate do estado da nação decorresse numa sexta-feira 13. Para não fugir à norma, o debate não deixará de ter o Governo a salientar os méritos da governação e a oposição a criticar o que correu mal e a apontar o que não foi feito.



Com 2019 cada vez mais perto - e as legislativas -, a curiosidade passa por saber como se comportará a geringonça na contenda parlamentar, se vai mostrar sinais de desagregação ou se tentará ultrapassar as divergências que marcaram as últimas semanas, com Bloco de Esquerda, PCP e Verdes a sinalizarem um crescente afastamento em relação às opções políticas, e orçamentais, do Executivo socialista.



O Negócios vai acompanhar as principais incidências do debate do estado da Nação.