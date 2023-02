"Um Governo alheado e próximo da extrema-esquerda": as críticas do PSD às medidas da habitação

O PSD afirmou esta quinta-feira que as medidas de combate à crise da habitação apresentada pelo Governo mostram "um Executivo que após sete anos de falhanço absoluto nas políticas de habitação entra por um caminho bastante perigoso". A posição do principal partido de oposição foi transmitida pelo líder da bancada parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, a partir da Assembleia da República.

"Este programa, se é que lhe podemos chamar assim, mostra um Governo fechado sobre si mesmo, completamente alheado da realidade, um Governo que está cada vez mais próximo da extrema-esquerda", elencou o social-democrata, apontando que este programa consegue ainda desrespeitar as Câmaras Municipais, uma vez que não olha aos problemas de cada município.





taxa fixa no crédito à habitação e às famílias com empréstimos até 200 mil euros e o fim dos vistos Gold.

Entre os principais problemas das medidas, segundo o PSD, está um "estatismo demasiado elevado, com o Governo a querer impor uma lógica de abuso do poder" e "um ataque claro à classe privada e ao que são os bens dos portugueses"."Há uma ou outra medida no sentido do que o PSD defendeu, mas, no essencial, é um programa que vai no sentido errado", frisou Miranda Sarmento.Também no apoio às famílias o Executivo liderado por António Costa parece ter falhado, de acordo com os sociais-democratas. "Seja no crédito à habitação, seja nas rendas, é demasiado curto. É muito menos do que aquilo que o PSD apresentou no seu programa", disse.As medidas hoje apresentadas por António Costa contemplam medidas como o limite do aumento das rendas de novos contratos de arrendamento, a isenção de mais-valias nas vendas de imóveis ao Estado, a obrigatoriedade de