Daniel Maia é o responsável clínico deste projecto inovador de telemedicina. O médico garante que a consulta via telefónica é quase imediata.

Um médico à distância de um telefonema constitui o serviço inovador que a Multicare, do grupo segurador Fidelidade, está a disponibilizar aos seus clientes.

O serviço remonta a 2016, quando a Multicare lançou o produto Multicare Protecção Vital com uma vertente oncológica, cuja cobertura pode ir de um milhão de euros num ano a dois milhões de euros no total. Para subscrição do seguro é feita uma avaliação médica, através de um questionário acerca dos hábitos e condições clínicas dos clientes.

"Para este seguro, dado os capitais serem elevados, era muito importante que conseguíssemos aferir bem as condições de saúde dos beneficiários", explica Ana Rita Gomes, responsável pelo gabinete de desenvolvimento de projectos.

Surgiu então o primeiro contacto com a Advance Medical enquanto prestadora dos serviços de telesubscrição e foi identificada a oportunidade de desenvolver em parceria os serviços de telemedicina. Assim, surge a Medicina Online, que está disponível desde Março de 2017.

A seguradora estudava o potencial da telemedicina. Encontrou a resposta na Advance Medical, empresa que assegura a parte operacional. Desta forma, a Multicare tornou-se pioneira, neste campo, em Portugal. A telemedicina está, na Europa, num patamar ainda embrionário, diz Ana Rita Gomes.

A Multicare pretendia uma forma mais expedita de atendimento médico dos seus segurados. A ideia foi a de disponibilizar atendimento médico remoto a qualquer hora, todos os dias do ano, e acessível em qualquer local. Em casa ou de férias, é hoje possível realizar uma consulta sem filas de espera, salienta Ana Rita Gomes.

Este serviço, que não tem quaisquer custos para o utilizador, passa por uma linha médica, que funciona 24 horas por dia, todos os dias. Para contactar, basta marcar o 808 78 24 24 ou recorrer ao site www.multicaremedicinaonline.pt. A atender estão médicos de medicina geral e familiar, que avaliam e realizam uma triagem médica com respectiva orientação.

No primeiro semestre de 2018 realizaram-se cerca de 18.000 consultas. "Queremos que o número seja ainda maior e prevemos triplicar o número de consultas médicas nos próximos três anos. Para tal, temos bons indicadores, como a intenção de repetição e satisfação global do serviço", afiança Leonor Crespo, gestora de projectos do gabinete de desenvolvimento de projectos da Multicare.

Como se realiza

"Ao realizar a consulta, o médico identifica o diagnóstico e faz a sua recomendação clínica, podendo eventualmente ser aconselhado uma avaliação por médico ao domicílio, uma ida às urgências ou a marcação de consulta presencial. O médico pode ainda prescrever medicamentos ou exames auxiliares de diagnóstico, caso se revele clinicamente necessário", explica Leonor Crespo.

Conforme a análise, os clientes podem ser esclarecidos na chamada, indicados para consulta presencial ou realizarem a consulta por vídeo. "Tenho uma dúvida médica. O que faria? Esperava a marcação de uma consulta, ia às urgências ou à internet, cuja credibilidade da informação é diversa e muitas vezes errónea. Em contrapartida com este serviço, em mais ou menos 30 segundos, a pessoa está a falar com um médico podendo esclarecer as suas dúvidas" diz Daniel Maia, director médico da Advance Medical.



O responsável clínico informa que a realização de uma consulta via telefone é imediata, sendo que a vídeo consulta pode ser agendada em apenas uma hora. Para a consulta vídeo, o cliente pode ainda partilhar informação de análises ou de radiografias. Outros serviços prestados pela Medicina Online incluem a confirmação de diagnóstico, aplicada para casos mais complexos da doença. Neste serviço, recorre-se a uma rede de médicos internacionais que podem dar suporte ao diagnóstico e orientação clínica para tratamento da doença.

No caso de ser enviado um serviço de médico ao domicílio, serviço assegurado por outros parceiros da Multicare, a Advance Medical compromete-se a realizar a primeira triagem médica para avaliação do risco e partilha a situação do doente, dá conta Ana Rita Gomes.

Tal como acontece com o serviço Saúde 24 - com algumas similitudes -, os médicos da Advance Medical canalizam os doentes para os hospitais, quando assim se justifica. Uma diferença considerável, face ao serviço público, é que aqui a consulta é realizada por médicos e não por enfermeiros, conseguindo na maioria dos casos responder às necessidades primárias dos clientes evitando idas ao hospital, informa Daniel Maia.

O director médico da Advance Medical salienta que não se trata duma substituição dos serviços públicos, mas de um complemento.