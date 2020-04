No entanto, há governantes que não declararam qualquer ligação empresarial da pessoa com quem vivem (apesar de existirem) ou que só declararam parte das suas participações.



Esta conclusão resulta de dados cruzados pelas informações declaradas por estes membros do Governo nos registos de interesse que entregaram à Assembleia da República com os registos empresariais.

Cerca de um quarto dos elementos do atual Governo tem ligações diretas ou indiretas a empresas, ou seja, são sócios ou vivem com quem tem quota de empresas, escreve o Público na edição desta terça-feira, 10 de março.Nesta situação estão 19 governantes: 12 (dos 50) secretários de Estado e sete (dos 20) ministros.