Um quarto dos jovens portugueses quer integração económica mais profunda na UE

Mais de um quarto dos jovens portugueses são a favor de uma integração económica mais profunda na União Europeia (UE). A conclusão é de um eurobarómetro publicado esta quarta-feira, que identifica o combate às desigualdades sociais e ao desemprego como prioridades que os portugueses pedem à UE.O aprofundamento da integração económica na UE é uma das três grandes questões que os jovens portugueses consideram "mais úteis" para o futuro da Europa. O eurobarómetro revela que 29% dos inquiridos é a favor da medida, enquanto em toda a UE apenas 16% entendem que esse passo é essencial e deve ser prioritário.A ideia dos jovens portugueses de que é necessária uma maior integração económica na UE aparece apenas atrás da necessidade de se igualarem os níveis de vida entre Estados-membros (uma opinião partilhada por 48% dos inquiridos) e de se adotar uma política comum para a saúde (defendida por 34% dos cidadãos).O reforço da capacidade industrial é outro dos aspetos destacados pelos jovens portugueses (19%), que fica à frente da média europeia (14%). Já a independência energética, a realização de investimentos europeus comuns para criar uma economia neutra em carbono e a introdução do euro em todos os países da UE são as medidas consideradas menos úteis para o futuro da UE (com 5% cada).Para seis em cada dez jovens portugueses, as desigualdades sociais são encaradas como o maior desafio que a UE tem pela frente (65%), acima da média da UE (36%). Mais de metade dos portugueses entende também que o desemprego é um desafio, em comparação com os 23% da média europeia.Já as alterações climáticas que aparecem em segundo lugar no conjunto dos 27 Estados-membros (logo atrás das desigualdades sociais) são o sexto maior desafio para os jovens portugueses, atrás da dívida pública, crescimento económico insuficiente e da resposta às questões de saúde mundial.Os dados do eurobarómetro, realizado entre os dias 16 de setembro e 17 de outubro de 2021 com cerca de 26.530 entrevistas validadas, mostram ainda que 81% dos inquiridos afirmam estar felizes por viver na UE e 88% dos portugueses concordam que a UE é um lugar de estabilidade num mundo conturbado e 80% concordam que a globalização é uma oportunidade para o crescimento económico.