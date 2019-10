As tarifas incidem sobre rodas de aço utilizadas em veículos como carros e tratores. Segundo a Bloomberg, o alvo das taxas aduaneiras são 19 empresas, incluindo a Zhejiang Jingu e a Xingmin Intelligent Transportation Systems. A quota de mercado das fabricantes chinesas na UE aumentou gradualmente nos últimos anos até aos 5,3% em 2018.



O mercado europeu das rodas de aço está avaliado em 800 milhões de euros, segundo dados de 2018, e 3.600 empregos. A Alemanha, França, Espanha, República Checa, Itália, Roménia e Polónia são os principais países que atuam nesta indústria.



A imposição destas tarifas é o primeiro passo de uma investigação lançada em fevereiro deste ano com base numa queixa da Associação Europeia de Empresas de Rodas. De acordo com a Comissão Europeia, a UE tem 11 empresas que fabricam rodas de aço.



As tarifas entrarão em vigor esta sexta-feira, 11 de outubro e, apesar de durarem por apenas seis meses, poderão ser prolongadas por cinco anos.



Também hoje a Comissão Europeia decidiu abrir uma nova investigação relacionada com outros produtos feitos de aço e as alegadas ajudas do Estado chinês que distorceram o mercado, o que poderá levar à aplicação de mais tarifas. Foi ainda lançada uma outra investigação sobre o papel térmico vindo da Coreia do Sul.

