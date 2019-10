Unionistas da Irlanda do Norte não apoiam novo plano do Brexit de Boris Johnson

Ainda assim, os unionistas não rejeitam por completo a possibilidade de virem a aceitar um novo acordo. "Iremos continuar a trabalhar com o Governo para tentar ter um acordo sensato que funcione para a Irlanda do Norte e proteja a integridade económica e constitucional do Reino Unido", lê-se no comunicado.O primeiro-ministro britânico precisa dos votos dos 10 elementos do DUP para ter hipóteses de conseguir aprovar no Parlamento o potencial acordo que venha a firmar no Conselho Europeu que arranca esta quinta-feira.Além disso, Boris Johnson também necessitará do apoio dos deputados conservadores que expulsou por causa da votação na Câmara dos Comuns que impede uma saída sem acordo a 31 de outubro. Acresce que terá de persuadir os deputados do próprio partido que são mais eurocéticos.As negociações entre Londres e Bruxelas deverão continuar hoje e prolongar-se até que haja um acordo que possa ser aprovado pelos chefes de Estado que vão estar reunidos até sexta-feira, 18 de outubro.Em reação à notícia, de acordo com a Reuters, a libra desvalorizou mais de 0,6% face ao dólar e mais de 0,5% face ao euro, mas entretanto já recuperou parte dessas perdas.