Universidades vão poder construir residências sem concurso público

Para acelerar a criação de residências de estudantes o Governo vai flexibilizar algumas regras impostas às universidades e politécnicos, entre as quais a dispensa de lançar concursos públicos, conta o Público na edição desta sexta-feira, 21 de Dezembro.





O objectivo é responder à falta de alojamento e insere-se no plano aprovado pelo Governo que prevê a criação de 12 mil camas em mais de 200 edifícios nos próximos anos. Mais de metade das camas serão criadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.





Com as novas regras as universidades e politécnicos ficam dispensados de lançar concurso público, passando só a ser obrigatório consultar três entidades que possam realizar as obras. Desta maneira, conta o mesmo jornal, os prazos para a construção são encurtados.