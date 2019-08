Vacas famintas podem aliviar excedente de açúcar da Índia

Com isso, a produção de açúcar em Maharashtra pode cair abaixo da estimativa de 6,44 milhões de toneladas para o ano agrícola que começa em outubro, disse Shekhar Gaikwad, comissário de açúcar daquele estado indiano, que não quis fazer uma nova previsão. Esse volume compara com os 10,7 milhões de toneladas produzidas um ano antes, sublinhou.

"Muita cana foi cortada para forragem no último mês", disse Gaikwad em entrevista telefónica. "Os agricultores estão mais do que dispostos a vender cana para ração de gado, pois é mais rentável".

Os preços da cana-de-açúcar, que são fixados pelo governo, geralmente ficam acima do preço da forragem, exceto em anos atípicos, quando o baixo volume de chuvas aumenta os preços de ingredientes para ração de gado.

A Índia, que disputa a liderança da produção de açúcar com o Brasil, oscila entre importadora e exportadora desta matéria-prima agrícola, dependendo da dimensão da produção local.

Um resultado negativo naquele estado ocidental poderia afetar ainda mais a produção total do país.

A produção de açúcar da Índia deve cair para o menor nível em três anos, para 28,2 milhões de toneladas, em relação ao recorde de 32,95 milhões de toneladas este ano, de acordo com a Indian Sugar Mills Association. Uma queda maior na produção pode reduzir o superávit recorde do país, como também encolher as exportações e sustentar os preços globais.

Problemas climáticos

O estado de Maharashtra enfrenta uma escassez de forragem após vários meses de clima seco. A chegada das monções trouxe algum alívio, mas várias zonas ainda sofrem com as chuvas escassas.

Desde junho, as chuvas da região de Marathwada estão 29% abaixo do normal, enquanto em Vidarbha o nível das chuvas está 19% abaixo da média, segundo o Departamento Meteorológico da Índia. O índice de precipitação total em todo o estado está 7% acima do normal desde o dia 1 de junho.

A moagem de cana-de-açúcar em Maharashtra deve ser adiada por algumas semanas, já que as fábricas podem esperar que os pés de cana amadureçam mais para que haja uma melhor recuperação do açúcar, comentou Gaikwad.

