Em Portugal, esta taxa foi de 0,9% no primeiro trimestre deste ano. Apesar de ser um máximo que já tinha sido atingido durante 2017, a taxa em Portugal é menos de metade daquela que se regista na Europa.

Assim, Portugal é o segundo país onde a taxa de vagas de emprego é mais baixa, só superado pela Grécia (0,7%). Em Espanha a taxa é a mesma de Portugal. No topo da tabela estão países como a República Checa (4,8%), Bélgica (3,5%), Alemanha e Suécia (2,9%). Os dados não estão ajustados de sazonalidade.

Estes dados dão uma imagem das ofertas de emprego nos Estados-membros numa altura em que a taxa de desemprego atinge mínimos históricos em vários países.

Em termos de sectores, o Eurostat divide em dois: indústria e construção, e serviços. A média europeia mostra que, em percentagem, existem mais ofertas de emprego nos serviços do que na indústria e construção. Mas em Portugal essa diferença é mais expressiva: a taxa é de 0,8% para a indústria e construção, mas de 2,4% para os serviços.

