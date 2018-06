"Vai-se encontrar com Juncker, isso são boas notícias", diz Marcelo a Trump

Marcelo Rebelo de Sousa falava no início de um encontro com o Presidente dos Estados Unidos da América na Sala Oval da Casa Branca, em Washington, após ouvir Donald Trump defender que as tarifas alfandegárias sobre importações de aço e de alumínio da União Europeia, do México e do Canadá "têm sido incríveis" para a economia norte-americana.

Numa altura em que a comunicação social estava prestes a sair da sala, o Presidente português observou apenas: "Vai encontrar-se com o Presidente Juncker, isso são boas notícias. São boas notícias".