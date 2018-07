"Vamos alargar o espaço do Centro Champalimaud", diz Leonor Beleza

Leonor Beleza deixa elogios ao Sistema Nacional de Saúde e à capacidade dos vários governos para se entenderem no essencial: "que o Estado e a sociedade se preocupam com o nível de cuidados de saúde".





Em 2017 facturou em vendas e serviços cerca de 50,3 milhões de euros contra 37 milhões em 2016. Esta facturação tem por base o Centro Clínico?

Investimos os rendimentos em investigação. Como fazemos investigação clínica precisamos de fazer prática clínica, que tem de se pagar a si própria. Não é imaginável, sobretudo na área do cancro em que fazemos mais prática clínica, uma instituição sobreviver sem que um sistema de seguro pagasse os tratamentos. Isso quer dizer que somos bastante procurados, e que temos sido cada vez mais reconhecidos como uma instituição onde tratamos o cancro, por um lado, de uma forma científica e técnica sólidas, e, por outro lado, colocando a pessoa no centro do tratamento.





A ideia é alargar esta componente do Centro Clínico?

Sim, às doenças na área das neurociências, o que já está a ser feito mas ainda numa fase inicial. Temos muito menos actividade clínica nas neurociências do que temos no cancro. Mas estamos a alargar essa actividade.



Nas mesmas instalações?

Neste momento utilizamos as instalações do Centro Champalimaud. Acontece que há áreas em torno do centro que nos estão atribuídas no contrato que temos com o Estado, via APL [Administração do Porto de Lisboa], para a utilização daquele espaço. Um dia vamos ter mais espaço do que aquele que contamos agora.





Alargar o Centro Champalimaud…

Sim. No princípio pensávamos que tínhamos muito espaço, mas como é próprio de uma instituição em crescimento, o espaço já começa a ser exíguo.





Já há timings para isso?

Dentro de pouco tempo vamos ter novidades sobre isso, mas agora não.



É um passo que seguramente vai ser dado.

Certamente que vai ser dado, até porque faz parte do acordo com o Estado.





Um especialista da OMS disse recentemente que Portugal tem um dos bons sistemas nacionais de saúde do mundo. Concorda?

Concordo, Portugal fez progressos extraordinários nos principais indicadores de saúde pública ao longo das últimas quatro décadas. É um sistema basicamente certo partindo do princípio, que acho elementar embora não seja praticado em muitos sítios do mundo, de que o Estado e a sociedade se preocupam com o nível de cuidados de saúde, prevenção e com o tratamento das doenças, para as pessoas.



E essa aposta tem sido feita?

Basta olhar para os indicadores de saúde pública mais importantes. Tem sido feita no essencial e com razoável grau de acordo político. Temos dificuldade em discutir as coisas quando introduzimos muitos elementos de carácter ideológico e depois começamos a dividir-nos. Na verdade, os governos que têm estado em Portugal têm tido uma prática razoavelmente semelhante no que respeita a considerar e a funcionar de acordo com estas linhas essenciais. Uma sociedade como deve ser é uma sociedade que também se preocupa com a prevenção e o tratamento da doença.