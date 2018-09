A ministra da Justiça ouviu na quarta-feira os partidos com assento parlamentar sobre a nomeação do titular do cargo de procurador-geral da República, ocupado nos últimos seis anos por Joana Marques Vidal.

A ministra da Justiça disse esta quinta-feira, 20 de Setembro, que "está para breve" a decisão do Governo sobre quem ocupará o cargo de Procurador-Geral da República, garantindo que "ouviu com atenção" a opinião dos partidos políticos e que "tirará ilações"."Os partidos foram ouvidos com o objectivo de colhermos a sua sensibilidade nessa matéria, não porque seja uma matéria partidária, nem deve ser partidarizada, mas porque se considerou que, sendo um assunto de interesse nacional, os devíamos ouvir e porque havia uma prática nesse sentido", afirmou Francisca Van Dunem quando questionada pelos jornalistas, após o Conselho de Ministros.A ministra da Justiça ouviu na quarta-feira os partidos com assento parlamentar sobre a nomeação do titular do cargo de procurador-geral da República, ocupado nos últimos seis anos por Joana Marques Vidal.