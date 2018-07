Vários países da UE enviam reforços para ajudar Suécia a combater incêndios

A Suécia já recebeu dois aviões de Itália e três de França especializados no bombeamento de água, assim como um avião de reconhecimento, através do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia, desde que Estocolmo solicitou reforços em 16 de Julho.





Também foram mobilizados para o país escandinavo cinco helicópteros de luta contra incêndios alemães e lituanos, 44 veículos de bombeiros e 130 operacionais da Polónia e 12 veículos com 55 bombeiros da Dinamarca.