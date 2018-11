Varoufakis lidera lista internacional para eleições europeias na Alemanha

Tiago Petinga/Lusa

Yanis Varoufakis (na foto) foi eleito este domingo cabeça de lista do movimento Democracia na Europa, por 46 votos contra oito, de acordo com uma mensagem no Twitter publicada pelo grupo.

Democracia na Europa é a ala alemã do movimento europeu DIEM 25 fundado por Varoufakis.

A lista inclui 10 homens e 10 mulheres de sete nacionalidades, incluindo o filósofo croata Sreko Horvat.

Varoufakis decidiu fundar o movimento após ter deixado o cargo de ministro das Finanças da Grécia e de ter concluído que para conseguir mudanças na Europa é necessário um movimento pan-europeu.

Na Alemanha, o movimento liderado por Varoufakis vai disputar os votos da esquerda com outras formações e deverá fazer campanha com infra-estruturas escassas, dependendo em boa parte do impacto mediático do ex-ministro grego.

Durante o período de maior crise na Grécia, Varoufakis foi visto como o principal opositor do então ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, e das políticas de austeridade.