Vem aí mais um imposto para o imobiliário?

Já não restam dúvidas que o imobiliário e, mais concretamente, a habitação, serão um dos temas fortes do Orçamento do Estado para 2019. Falta um mês para que o Governo apresente a sua proposta no Parlamento e as iniciativas dos vários partidos começam já ser conhecidas e a provocar um mar de críticas ou de apoios, consoante a qualidade e a cor política de quem opina. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, explica quais as propostas que estão em cima da mesa.