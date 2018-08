Vendas a retalho abrandam e produção industrial recua em Julho

Dois dos sectores mais relevantes da economia nacional (comércio e indústria) deram sinais negativos em Julho, o primeiro mês do terceiro trimestre.

A economia portuguesa terá abrandado no arranque do terceiro trimestre, pelo menos tendo em conta a evolução de dois dos sectores mais relevantes, revelam dois indicadores publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.





O índice que mede a evolução das vendas a retalho (já ajustado do efeito calendário e em termos sazonais) aumentaram 2,2% em Julho face ao mesmo mês do ano passado, o que representa a taxa de crescimento homólogo mais baixa (pelo menos) dos últimos 12 meses.





Na variação contra Junho, as vendas a retalho desceram 1%, sendo na variação média dos últimos 12 meses a taxa de crescimento abrandou uma décima para 4,1%.



De acordo com o INE, ambos os agrupamentos considerados contribuíram para o abrandamento do índice. As vendas de produtos alimentares aumentam 1,5% (menos seis décimas) e de produtos não alimentares aumentaram 2,8% (menos um ponto percentual).