Na União Europeia o cenário foi idêntico, com quedas verificadas nos produtos não alimentares e combustíveis (21,3% e 19,3%, respetivamente) e uma subida na comida, bebidas e tabaco (4,7%).



Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores quedas no volume total das vendas a retalho situaram-se na Bulgária (-18,1%), França (-17,4%) e Luxemburgo (-16,4%). A Irlanda, por sua vez, conseguiu uma subida neste índice de 0,1% em março.



Em fevereiro deste ano, o Eurostat fixou uma subida de 0,6% nas vendas a retalho para a Zona Euro e de 0,5% para a União Europeia.



Numa comparação com base anual, o volume de vendas a retalho na Zona Euro caiu 9,2% em março, enquanto que na União Europeia o declínio foi de 8,2%.



A Zona Euro inclui 19 países, entre os quais Bélgica, Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Portugal, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia. As contas para a União Europeia englobam os 27 Estados-membros.

