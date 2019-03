Vendas a retalho em Portugal crescem mais do dobro da média europeia

O volume do comércio a retalho em Portugal cresceu 5,6%, no arranque do ano, o que compara com a subida média de 2,5% registada pelos parceiros da União Europeia.

Bloomberg

As vendas a retalho em Portugal cresceram 5,6%, em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, uma subida que é mais do dobro da registada pela média dos países da União Europeia, segundo os dados revelados esta terça-feira, 5 de março, pelo Eurostat.

No conjunto dos 28 países da União Europeia, o comércio a retalho aumentou 2,5%, em comparação com janeiro de 2018, o que traduz uma aceleração face ao mês anterior, já que, em dezembro, o crescimento homólogo deste indicador não foi além de 0,9%.

Já na Zona Euro, o volume do comércio a retalho subiu 2,2%, impulsionado sobretudo pelo aumento de 4,3% da venda de combustíveis e de 2,2% de alimentos, bebidas e tabaco.

Apesar de Portugal se ter distinguido entre os melhores desempenhos da União Europeia, neste indicador, quatro países registaram subidas superiores: a Eslovénia (11%), a Irlanda (8,1%), a Roménia (6,7%) e a Lituânia (5,9%).

Também na comparação em cadeia, Portugal registou um acréscimo superior à média dos parceiros europeus, ainda que menos significativo: as vendas a retalho subiram 1,5% em relação a dezembro, quando na Zona Euro o crescimento foi de 1,3% e na União Europeia a 28 de 1,1%. Nesta comparação mensal, foram as vendas de produtos não alimentares que mais contribuíram para o crescimento do indicador, em ambas as regiões.

Olhando para os 28 países do bloco regional, as maiores subidas mensais ocorreram na Alemanha e Malta (3,3%) e na Estónia e Roménia (1,9%), enquanto cinco países registaram descidas: Finlândia (-2,1%), Eslovénia (-1%), Dinamarca e Áustria (ambos -0,7%) e Bélgica (-0,4%).