Venezuela: Nicolás Maduro reforma gabinete e designa 11 ministros através do Twitter

Delcy Rodríguez substitui no cargo Tareck El Aissami, que passa a vice-presidente sectorial para a Área Económica e também para ministro de Indústrias e Produção Nacional.

As alterações no gabinete ocorrem depois das eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio passado, em que Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandado de seis anos (2019-2025) e em pleno congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).

Segundo o divulgado via Twitter, Marleny Contreras, Caryl Bertho, Stella Lugo, Yomana Koteich, Mayerlin Arias, Evelyn Vásquez, vão dirigir os ministérios de Obras Públicas, da Mulher e Igualdade de Género, de Turismo, de Comércio Exterior e Investimento Internacional, de Agricultura Urbana e de Atenção às Águas, respectivamente.

Eduardo Piñate, Dante Rivas, Hipólito Abreu, Heryck Rangel, foram designados ministros de Processo Social do Trabalho, de Pesca e Aquacultura, do Transporte e do Eco-socialismo, respectivamente.

A nova ministra de Obras Públicas, dirigia, desde 2015, o Ministério do Turismo, depois de, entre 2011 e 2015, fazer parte da Comissão Permanente de Finanças e Desenvolvimento Económico do parlamento.

Caryl Bertho foi governadora do Estado venezuelano de Arágua, em 2017, e Eduardo Piñate foi deputado pelo PSUV, entre 2010 e 2015), tendo fundado no ano de 2000 a Força Socialista Bolivariana de Trabalhadores e depois o Sindicato Nacional Força Unitária Magisterial, em 2002.

Yomana Koteich desempenhava o cargo de vice-ministra de Finanças no Ministério de Economia, Finanças e Banca Pública. Em 2016 presidiu ao Banco Agrícola da Venezuela e em 2017 foi vice-ministra de Comercialização Turística.

Por outro lado, Dante Rivas, que em 2012 geriu o Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros, em 2013 o Ministério de Ambiente e entre 2014 e 2015 o Ministério do Comércio.

Heryck Rangel foi fundador da Juventude do PSUV, em 2008.