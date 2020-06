Segundo Mariana Silva, a decisão do sentido de voto do partido será tomada "depois de uma leitura mais aprofundada" e "dependerá da aceitação ou não das propostas que os ?Verdes' entretanto também apresentarão".



"Esta é uma corrida contra o tempo não só pela procura de uma vacina contra o coronavírus, mas também uma corrida contra o tempo pela procura de soluções que melhorem a vida dos portugueses que foram afetados por esta grave crise", assinalou a deputada ecologista.



O Governo entregou hoje na Assembleia da República, por via eletrónica, a proposta de Orçamento Suplementar para 2020, que vai ser discutido no parlamento no dia 17.



A proposta de revisão do Orçamento do Estado para 2020 já será apresentada no parlamento pelo novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, que substitui nestas funções Mário Centeno, cuja demissão do Governo foi hoje anunciada.



João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, será empossado no cargo de ministro de Estado e das Finanças pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na próxima segunda-feira, pelas 10:00.



Na apresentação do Orçamento Suplementar, João Leão anunciou que o défice previsto pelo Governo para este ano será de 6,3%, devido ao aumento da despesa e diminuição da receita devido à pandemia.



O governante anunciou ainda que que o aumento da despesa será de 4.300 milhões de euros, e a redução da despesa de 4.400 milhões de euros.



Por seu lado, o ainda ministro de Estado e das Finanças cessante, Mário Centeno, anunciou que a estimativa do Governo para o rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) deverá ser de 134,4% em 2020.

Em declarações aos jornalistas no parlamento poucos minutos depois de terminar a conferência de imprensa no Ministério das Finanças, a deputada Mariana Silva salientou que "é necessária uma análise mais aprofundada" do documento para se perceberem todas as medidas propostas pelo Governo."Da nossa parte, um dos pontos positivos é que algumas das medidas e das preocupações que os Verdes foram transmitindo neste tempo de reuniões foram acolhidas neste documento", disse.