"Vergonha". Ana Gomes interrompe discurso de primeiro-ministro de Malta

Antes, Ana Gomes já tinha recorrido ao Twitter para escrever que o facto de Muscat discursar no congresso dos socialistas europeus, enquanto o seu Governo "mantém criminosos dos Panama Papers" e "bloqueia a justiça sobre assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia", era estar a destruir a "credibilidade da família política" socialista.





Recorde-se que Daphne terá sido assassinada na altura em que investigava alguns casos de corrupção relacionados com o governo de Malta. Já tinha denunciado vários casos de corrupção que envolviam o primeiro-ministro, a sua esposa e vários ministros do executivo na sequência dos Panama Papers. Ana Gomes liderou a missão do Parlamento Europeu a Malta após o assassinato desta jornalista.





"Liderei a missão do Parlamento Europeu a Malta, tenho seguido o assunto, estive lá, sei tudo. Muscat tem no seu Governo ministros expostos nos Panama Papers, que são criminosos. Está a bloquear a justiça. Como é que é possível pô-lo a discursar? Não dá credibilidade nenhuma ao Partido Socialista Europeu, Só me posso indignar", disse Ana Gomes ao Público.