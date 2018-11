Vestager diz que é preciso manter diálogo com EUA sobre taxas

A comissária Europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, disse hoje que a Europa deve traçar um caminho próprio no que diz respeito às políticas de tarifas sobre o comércio mantendo o diálogo com os Estados Unidos.

"No que diz respeito a taxas [alfandegárias] nós temos de seguir o nosso caminho. O que importa é que, quando chegarmos às questões relacionadas com tarifas sobre comércio, devemos manter as relações de trabalho e o diálogo que começaram com a reunião bem-sucedida entre o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o presidente Trump no Verão", disse à Lusa Margrethe Vestager, referindo-se ao encontro que decorreu em Washington.

No quadro das eleições intercalares norte-americanas de terça-feira em que de acordo com os últimos resultados os republicanos perdem o controlo da Câmara dos Representantes, mas reforçam a maioria no Senado, a comissária europeia sublinha que cabe ao presidente dos Estados Unidos e aos representantes políticos norte-americanos "darem direcção" ao país.