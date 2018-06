Viagens do Euro 2016: Luís Montenegro, Hugo Soares e Luís Campos Ferreira arguidos

Os ex-líderes parlamentares do PSD Luís Montenegro e Hugo Soares e o antigo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Luís Campos Ferreira foram notificados pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa para prestar declarações na qualidade de arguidos, noticia o Observador. Em causa estão viagens durante o Euro 2016 a convite da Olivedesportos.





Os três sociais-democratas serão constituídos arguidos por suspeitas do crime de recebimento indevido de vantagem, escreve o jornal, que refere que o inquérito sobre as viagens de políticos a convite de empresas deverá estar concluído antes de Agosto.



Em comunicado conjunto enviado para o Observador, Luís Montenegro, Hugo Soares e Luís Campos Ferreira referem que, "com surpresa mas também com absoluta tranquilidade, tomamos conhecimento que no âmbito da investigação desenvolvida na sequência do chamado ‘processo das viagens ao Euro 2016’, o Ministério Público decidiu constituir-nos arguidos".





Os três novos arguidos manifestam ainda a "total disponibilidade para prestar os esclarecimentos que forem devidos, reafirmando, sem tibiezas, que não praticámos qualquer crime e que as viagens que efectuámos naquela ocasião foram a expensas próprias".



O Observador refere que Luís Montenegro, Hugo Soares e Luís Campos Ferreira terão viajado para França a convite de Joaquim Oliveira, líder da Olivedesportos, para assistir a encontros de Portugal no Euro 2016. Montenegro terá assistido a quatro jogos, Hugo Soares a dois e Luís Campos Ferreira a um.



As viagens de políticos a expensas de empresas durante o Euro 2016 levou à constituição de diversos arguidos, incluindo três ex-secretários de Estado do Governo liderado por António Costa: Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, e Jorge Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização.



São também arguidos no processo Vítor Escária, ex-assessor económico de António Costa, João Bezerra da Silva, ex-chefe de gabinete de Rocha Andrade, Pedro Almeida Matias, ex-chefe de gabinete de Vasconcelos e presidente do Instituto de Soldadura e Qualidade e o deputado do PSD Cristóvão Norte.



Entre os arguidos contam-se ainda a Galp, o presidente da petrolífera, Carlos Gomes da Silva, e o administrador da empresa Carlos Costa Pina.