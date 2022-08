Videocast "O Advogado do Diabo" debruça-se sobre polémica com Endesa

Publicamos esta sexta-feira o quinto episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas.Neste episódio o tema forte é a polémica em torno do despacho do Governo sobre os pagamentos do Estado relativos aos contratos públicos assinados com a Endesa após a entrevista de Nuno Ribeiro da Silva ao Negócios e Antena 1 alertando para uma escalada nos preços da eletricidade para os consumidores.O tema já fez correr muita tinta e até o Presidente da República já veio a terreiro criticar as declarações "alarmistas" do presidente da Endesa em Portugal. Será o despacho legal? E politicamente o que representa?Também a saída de António Ramalho do Novo Banco numa altura em que se cumpriram oito anos desde a resolução do BES é abordada neste episódio. Que legado deixa Ramalho e que instituição financeira temos agora são os aspetos que merecem a análise de Luís Miguel Henerique.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.