Vieira da Silva atira para o "futuro” travão às pensões antecipadas

Lusa

O ministro da Segurança Social, Vieira da Silva, garantiu esta quarta-feira no Parlamento que as polémicas restrições ao acesso às reformas antecipadas, que assumiu há uma semana , serão afinal discutidas "no futuro", em iniciativas legislativas que não se enquadrem na lei do orçamento do Estado.Em causa está a intenção de só permitir o acesso à pensão antecipada a quem já tenha 40 anos de carreira aos 60 anos de idade, o que impediria o acesso à reforma a quem só completasse os 40 anos de carreira após os 60 anos, bem como a todos os que tenham começado a descontar depois dos vinte. A medida foi apresentada pelo Governo em concertação social em Maio de 2017 confirmada e reiterada pelo ministro há uma semana , em conferência de imprensa.Questionado pelo deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, que lamentou que o Governo tenha feito declarações que lançaram "uma enorme confusão" na opinião pública, Vieira da Silva respondeu que o que está previsto no orçamento é apenas o alívio dos descontos para quem aos 60 anos já tenha 40 de descontos (através da eliminação do factor de sustentabilidade para as futuras pensões destas pessoas, em duas fases, no próximo ano).

"É esse passo que está previsto no orçamento, não há nenhum passo restritivo que esteja escrito no orçamento. O que está escrito é um novo regime para aquelas pessoas. O que acontecerá no futuro a outros segmentos será discutido noutros quadros, com outras iniciativas legislativas", respondeu o ministro da Segurança Social.

Vieira da Silva anunciou há uma semana

mudanças nas condições de acesso

Ora, não foi isso que disse o ministro há uma semana atrás, na conferência de imprensa de apresentação do orçamento da Segurança Social, quando anunciou que "as condições de acesso mudam".

"Pediu uma resposta clara e eu dei-lhe uma resposta absolutamente clara. O novo regime de reformas antecipadas por flexibilidade da idade da reforma (...) passará a ter uma exigência de estar disponível para as pessoas que aos 60 anos tenham 40 anos de carreira contributiva", disse na altura o ministro, que foi repetidamente questionado sobre quando é que a restrição entra em vigor, mas que não respondeu de forma clara.

A intenção, que já tinha sido anunciada em concertação social, e abordada nas entrevistas realizadas desde então, foi mal recebida por PCP e Bloco de Esquerda, que se tinham empenhado em divulgar as boas notícias sobre a eliminação do duplo corte para algumas pensões. Até o PS admitiu alterar a medida, o que levou o BE a considerar que não há uma maioria que apoie a medida.

