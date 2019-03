Vieira da Silva defende alterações nos futuros aumentos das pensões

A sete meses das eleições legislativas, Vieira da Silva sustentou que deve ser lançado "um debate" sobre eventuais alterações à fórmula de cálculo das pensões, garantindo atualizações ao nível da inflação a mais pensionistas, considerando o nível de contribuições, e diminuindo o peso do crescimento na forma de atualização das pensões.



A ideia foi lançada numa altura em que a economia abranda e a propósito da publicação de um relatório da OCDE sobre pensões que tem, aliás, várias propostas para travar a despesa.





Quanto à fórmula de atualização da pensões "as críticas que são feitas têm razão de ser, é algo que temos de reavaliar para o futuro", disse o ministro, no discurso de comentário ao relatório.





O que a OCDE recomenda é que a fórmula que determina os aumentos anuais das pensões deixe de depender tanto de escalões estanques relacionados com a economia, e passe a assegurar aumentos ao nível da inflação às pensões de até 1.307,28 euros (3 IAS), quando agora estes só estão assegurados até aos 871,52 euros (2 IAS) quando a economia cresce abaixo de 2%.





Só que a OCDE pede uma contrapartida: para isto acontecer, seria necessário baixar as taxas de formação das pensões para financiar estes aumentos mais generosos.





Vieira da Silva não referiu a contrapartida mas, questionado pelos jornalistas, desenvolveu a ideia que não quer que seja entendida como uma "proposta política".





"Devia ser feito um debate utilizando, entre outros, este contributo da OCDE que é extremamente importante. A OCDE salienta que temos um sistema que com os atuais níveis de crescimento económico faz com que uma parcela de pensões que não são muito altas esteja condenada a nunca ter aumentos [reais]", disse o ministro.





Vieira da Silva tinha sustentado que os aumentos não devem depender apenas da inflação e do PIB. "Há outros fatores como as contribuições recebidas em que podemos pensar. Não estou a fazer nenhuma proposta política, não estamos na altura de o fazer, estou a tirar conclusões deste estudo que é um estudo importante", justificou.



Apesar de ter concordado com o alargamento da garantia de atualização ao nível da inflação, o ministro da Segurança Social também admitiu a introdução de outros fatores que na prática possam funcionar em sentido contrário, travar a despesa: sugeriu por exemplo que para determinar as atualizações seja tida em conta a soma todas as pensões (de velhice e de invalidez por exemplo, à semlhança do que se fez para os aumentos extraordinários) e não o valor de cada uma delas. Tudo depende da forma como uma eventual nova fórmula fosse desenhada.





No final de um conjunto de respostas aos jornalistas sobre as várias propostas apresentadas pela OCDE, o ministro do Trabalho deu a entender que nada de estrutural será feito a curto prazo, mas admitindo que as ideias possam surgir durante a campanha eleitoral.





"Este estudo é alimento para a discussão, alimento para o pensamento, numa altura em que se debatem estas questões para o futuro de Portugal. Estamos em período pré-eleitoral, é natural que estas questões sejam mais discutidas neste quadro do que propriamente na ação governativa".



Economia está a abrandar





A economia está a cresceu acima de 2% desde meados de 2016, mas no último trimestre do ano passado avançou apenas 1,7%. As principais instituições antecipam um crescimento em 2019 em torno de 1,8% (abaixo das previsões do Governo, que aponta para 2,2%).



A fórmula de cálculo das pensões prevê que quando o crescimento foi superior a 2% - nos dois anos anteriores à atualização – as pensões até 871,5 euros (2 IAS) ganhem poder de compra e que as atualizações estejam em linha com a inflação até aos 2.614,56 euros (6 IAS).



Se crescer abaixo de 2% só são atualizadas as pensões até aos 871,5 euros (2 IAS), enquanto as restantes perdem poder de compra. A fórmula tornou-se mais generosa em 2017.





