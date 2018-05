Vieira da Silva responde que simulação é diferente da pensão

Porque é que quem já pediu a pensão antecipada não tem acesso novo ao simulador? Questionado sobre o assunto, esta terça-feira, o ministro da Segurança Social começou por considerar que tal seria "redundante e inútil". Depois admitiu que não faz sentido que o acesso esteja bloqueado para quem pediu e recusou a reforma em 2015, como refere uma das pessoas que fez chegar o seu caso ao Negócios. E acrescentou ainda que o valor do simulador e o de um verdadeiro pedido é "algo diferente", aspecto que, sublinhou, nunca escondeu.





O Negócios noticiou esta terça-feira que os pensionistas que já pediram pensão não têm acesso ao novo simulador lançado no início do mês pela Segurança Social, quando tinham acesso ao antigo. Vieira da Silva começou por referir seria inútil somar um processo informativo a um processo administrativo.