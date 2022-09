Vieira da Silva: “Variações da inflação têm de ser compensadas numa trajetória do SMN”

Os aumentos salariais têm-se mantido contidos, mesmo num cenário de escassez de mão de obra em vários setores. O desfecho de um acordo de rendimentos na concertação social seria um sinal importante, defende Vieira da Silva. Mas negociar com os parceiros sociais “não é nenhum passeio no parque”. O salário mínimo deve estar no pacote, mas dificilmente terá subida que compense a inflação.

