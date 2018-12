Para Vítor Bento, o actual momento de elevada contestação social foi criado pela própria narrativa do Executivo de António Costa. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o economista e chairman da SIBS defende que ao não reconhecer a necessidade das políticas aplicadas pelo anterior Governo de Passos Coelho, o actual Executivo cria a ideia de que não foi preciso impor restrições e de que estas não existem. Como consequência, todos lutam por "aumentar o seu quinhão.""A partir do momento em que é estabelecida uma narrativa que não tivemos crise, que houve apenas um conjunto de maldades, que não era necessário ter feito o que se fez, que não havia restrições financeiras, é óbvio que abre a caixa de Pandora," argumenta.Além disso, as actuais reivindicações são também fruto da proximidade do próximo período eleitoral. "Há um intuito de diferenciação dessa esquerda mais radical, que está a tentar acentuar a conflitualidade social para se demarcar do Governo", defende.Vítor Bento reconhece que Mário Centeno, ministro das Finanças, tem conseguido reduzir o défice, mas diz que o corte na dívida pública deveria ter sido mais evidente. Além disso, as opções políticas que foram tomadas dentro dos limites do Orçamento são discutíveis, diz.