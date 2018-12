Vítor Bento nota a ausência do PSD na oposição ao Governo e garante que, enquanto analista e observador externo, não consegue ver a diferença do programa do PSD, para o que o Governo socialista está a fazer.

Vítor Bento, economista e chairman da SIBS, diz que não quer pessoalizar as falhas do PSD em Rui Rio, mas duvida da estratégia do líder dos social-democratas. "Não tenho visto oposição, pode ser distracção minha", frisa, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Para o economista, o PSD não tem sido capaz de explicar qual é o seu programa alternativo de Governo e essa deveria ser a função do maior partido da oposição. "Enquanto observador e analista, se tiver de argumentar qual é a diferença que PSD tem face ao PS quanto ao programa, não sei argumentar," diz.Já no que toca ao CDS, apesar de encontrar falhas, diz que são menos evidentes. "O CDS, apesar de tudo, tem sido mais visível. Se a visibilidade do CDS é eficaz ou não, não tenho a certeza", duvida, notando que "por vezes há um excesso de estridência face ao potencial de resultados" e que "a estridência só por si também não supre a ausência de programa."A direita terá ainda de contar com a Aliança, uma solução que para Vítor Bento "não traz nada de verdadeiramente novo", mas que poderá "rearrumar o eleitorado, tornando mais difícil à direita ter um projecto alternativo concreto."Sobre as próximas eleições legislativas, só uma catástrofe impedirá o PS de vencer. Já sobre se os socialistas terão maioria absoluta, prefere não arriscar para já.