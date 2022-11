Vítor Gaspar defende “contenção orçamental” para combater inflação

O agora diretor do FMI entende que os governos podem estar a alimentar a inflação com apoios generalizados. Contenção orçamental é a estratégia para evitar que os bancos centrais tenham de apertar ainda mais a política monetária - com riscos para o sistema financeiro.

