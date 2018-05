Se é verdade que o sector público não foi o factor maior na acumulação destes desequilíbrios, é também verdade que reforçou este processo. Vítor Gaspar, director do departamento dos assuntos orçamentais do fmi



Gaspar ataca a forma como o Governo PS de Sócrates, com Teixeira dos Santos como ministro das Finanças, aplicou o estímulo orçamental aprovado pela Comissão Europeia e o Conselho Europeu em 2008, o qual "deveria ser atempado, temporário e conforme com prioridades de longo prazo". É aqui que o director do FMI exclama: "Usando os últimos dados disponíveis, a expansão orçamental em Portugal [nessa altura], avaliada pela variação do saldo primário, ajustado do ciclo, foi de mais de 7 por cento do PIB!"

O acesso aos mercados em condições favoráveis "conduziu a uma interacção entre desequilíbrios macroeconómicos e estrangulamentos estruturais, fortemente penalizadores do desempenho económico e das perspectivas futuras", explica o quadro do FMI.Ao mesmo tempo que as empresas e as famílias se endividaram, a política orçamental foi "pouco prudente" uma vez que os défices mantiveram-se acima de 3%. "Se é verdade que o sector público não foi o factor maior na acumulação destes desequilíbrios, é também verdade que reforçou este processo", considera Gaspar, assinalando que a situação orçamental "débil" de um Estado "limita a sua capacidade de apoio à actividade económica e ao sector financeiro, em caso de crise"."É notável que a esta explosão de despesa e acumulação de dívida não esteve associada crescimento económico digno de nota", destaca o ex-ministro das Finanças, classificando a subida do PIB português de "anémica". Mas os "erros determinantes" seriam cometidos já em plena crise financeira internacional, segundo o professor doutorado em economia."Portugal alinhou o risco bancário e o risco soberano no pior momento possível: imediatamente antes do começo da crise das dívidas soberanas na área do euro", assinala. Para Vítor Gaspar as debilidades da economia portuguesa vieram à tona com a crise, levando o défice e a dívida para máximos históricos.É a falar sobre o futuro que se nota um discurso mais optimista por parte do ex-ministro das Finanças. Gaspar considera que Portugal deverá cumprir o ritmo de redução da dívida pública imposto pelas regras europeias, assim como deverá alcançar o objectivo orçamental de médio prazo.Mas também reclama alguns louros para si. "No período do programa [de ajustamento], a correcção orçamental permitiu a concretização de excedentes primários estruturais", além de que "a eliminação do défice externo e o regresso ao financiamento, nos mercados internacionais, foram factores importantes para a subsequente recuperação do crescimento e a redução do desemprego".Para o futuro, avisa que a redução da dívida pública terá de estar associada à "manutenção de saldos primários significativamente positivos", "à continuação de crescimento económico" e "à estabilidade (mais precisamente uma ligeira redução) na taxa de juro média efectiva da dívida pública"."Tomando as hipóteses do cenário de base e as políticas subjacentes, as últimas projecções apontam para reduções importantes no rácio da dívida e nos respectivos custos orçamentais", sintetiza Vítor Gaspar.