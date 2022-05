Volodymyr Zelensky é a pessoa mais influente do ano

Mais de três milhões de pessoas escolheram Zelensky para a personalidade do ano. A história é de um comediante que se tornou presidente em 2019 e que agora está agora no palcos mundiais depois da invasão russa da Ucrânia.



O CEO da Tesla, Elon Musk, que figurou no segundo lugar, tem estado nas bocas do mundo por influenciar "a vida na terra e fora da terra" segundo a revista Time. Já Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, fechou o top 3, mas estima-se que não seja pelas melhores razões, depois de ter quebrado as regras de confinamento em 2020 e ter sido multado pela polícia ao organizar uma festa de anos em Downing Street.

A fechar o top 5, os leitores da revista escolheram os trabalhadores de saúde por todo o mundo, decisivos no combate à Covid-19 e ainda Joe Biden, presidente dos Estado Unidos, que tem sido um dos líderes na resposta à invasão russa da Ucrânia.