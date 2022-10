Volume de negócios na indústria acelera 29% em agosto

O volume de negócios na indústria registou um aumento homólogo de 29,1% em agosto, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Em comparação com 2021, o volume de negócios aumentou 4,8 pontos percentuais, refletindo o aumento dos preços na indústria de 22,4%.Os bens intermédios e a energia foram os que deram "os contributos mais expressivos" para a variação do índice total. Só os bens intermédios registaram um crescimento homólogo de 21,6%, enquanto a energia subiu 43% quando comparada com os valores de há um ano. ". Excluindo o agrupamento de energia", revela o INE, "as vendas na indústria cresceram 24,3%".No mercado nacional, as vendas na indústria cresceram 27,5% em termos homólogos, enquanto no mercado externo registaram um aumento homólogo de 31,7%.Já o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas registaram aumentos homólogos de 2,7%, 7,1% e 3,1% em agosto, respetivamente.