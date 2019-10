Volume de negócios na indústria cai 5,5% em agosto

O índice de volume de negócios da indústria teve uma queda homóloga de 5,5% em agosto deste ano, depois de no mês anterior ter registado uma subida de 0,6%, segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





No entanto, excluindo o agrupamento de energia, o índice tinha conhecido uma queda bem menor (-1,4%), uma vez que este agrupamento teve uma descida homóloga de 15,6%. A pressionar esteve também o agrupamento dos bens intermédios, com uma diminuição de 5,9%.A contribuir para esta queda estiveram as vendas na indústria com destino ao mercado nacional (-4,3%), mas também o mercado externo, cujo índice de vendas apresentou uma redução homóloga de 7,6%.Já "os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas cresceram 0,6%, 3,8% e 3,4% em agosto", segundo o INE.